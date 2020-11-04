الأربعاء 04-11-2020
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الأربعاء، 04-11-2020 12:19 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 04-11-2020، العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، لعل أبرزها مواجهة لايبزيج الألماني ضد باريس سان جيرمان الفرنسي وبرشلونة الإسبانى ضد ديناموكييف الأوكرانى، في الجولة الثالثة من مرحلة مجموعات دوري أبطال أوروبا، والزمالك ضد الرجاء المغربى في إياب نصف نهائي دوري أبطال افريقيا.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة
زينيت سانت بطرسبرج – روسيا × لاتسيو - إيطاليا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة  beIN Sports HD 2

إسطنبول باشاك شهير – تركيا × مانشستر يونايتد - إنجلترا، تقام في الثامنة إلا 5 دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

إشبيلية – إسبانيا × كراسنودار - روسيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3  

تشيلسي – إنجلترا × رين - فرنسا ، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2     

برشلونة – إسبانيا × دينامو كييف - أوكرانيا ، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1  

فرينكفاروزي – المجر × يوفنتوس - إيطاليا ، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4     

كلوب بروج - بلجيكا × بوروسيا دورتموند - ألمانيا، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

لايبزيج – ألمانيا × باريس سان جيرمان - فرنسا ، تقام في العاشرة مساء، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 6  

موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
الزمالك – مصر × الرجاء الرياضي – المغرب، نصف النهائي ، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي اليوم والقنوات الناقلة
جنوى × تورينو ، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة     beIN Sports HD 4  


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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