مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 11-11-2020 ، يعد أبرزها مواجهة هولندا ضد إسبانيا، وفرنسا ضد فنلندا، بالإضافة إلى مباريات التصفيات التأهيلية لكأس أمم افريقيا.





مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة



النيبال – أساسي × بنجلادش – أساسي، تقام في الواحدة ظهرًا

اليونان – أساسي × قبرص – أساسي، تقام في الخامسة إلا الربع عصرًا، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2

الجبل الأسود – أساسي × كازاخستان – أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9

مالطة – أساسي × ليشتنشتاين - أساسي ، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

ليتوانيا – أساسي × جزر فاروه - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2

رومانيا – أساسي × روسيا البيضاء - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

سان مارينو – أساسي × لاتفيا - أساسي، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

بلغاريا – أساسي × جبل طارق - أساسي ، تقام في السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

تركيا – أساسي × كرواتيا – أساسي، تقام في الثامنة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6

الدانمارك – أساسي × السويد – أساسي، تقام ف الثامنة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 10

ألبانيا – أساسي × كوسوفو – أساسي، تقام في التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports Connect

لوكسمبرج – أساسي × النمسا – أساسي، تقام في التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

بلجيكا – أساسي× سويسرا – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2

إيطاليا – أساسي × إستونيا – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4

ألمانيا – أساسي × التشيك – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

هولندا – أساسي × إسبانيا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1

البرتغال – أساسي× أندورا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5

بولندا – أساسي × أوكرانيا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9

سلوفينيا – أساسي × إذربيجان - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN

فرنسا – أساسي × فنلندا - أساسي، تقام في العاشرة وعشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6



مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة

موريتانيا × بوروندي، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7

كينيا × جزر القمر، تقام في السادسة مساء

السينغال × غينيا بيساو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8

غينيا × تشاد، تقام في السادسة مساء

الرأس الأخضر × رواندا، تقام في السادسة مساء

ليبيا × غينيا الإستوائية، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7







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المصدر : ملاعب

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