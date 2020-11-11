مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الأربعاء 11-11-2020 ، يعد أبرزها مواجهة هولندا ضد إسبانيا، وفرنسا ضد فنلندا، بالإضافة إلى مباريات التصفيات التأهيلية لكأس أمم افريقيا.
مواعيد المباريات الدولية الودية اليوم والقنوات الناقلة
النيبال – أساسي × بنجلادش – أساسي، تقام في الواحدة ظهرًا
اليونان – أساسي × قبرص – أساسي، تقام في الخامسة إلا الربع عصرًا، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2
الجبل الأسود – أساسي × كازاخستان – أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
مالطة – أساسي × ليشتنشتاين - أساسي ، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
ليتوانيا – أساسي × جزر فاروه - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناةbeIN Sports HD 2
رومانيا – أساسي × روسيا البيضاء - أساسي، تقام في السابعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
سان مارينو – أساسي × لاتفيا - أساسي، تقام في السابعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
بلغاريا – أساسي × جبل طارق - أساسي ، تقام في السابعة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
تركيا – أساسي × كرواتيا – أساسي، تقام في الثامنة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
الدانمارك – أساسي × السويد – أساسي، تقام ف الثامنة والنصف مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 10
ألبانيا – أساسي × كوسوفو – أساسي، تقام في التاسعة مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports Connect
لوكسمبرج – أساسي × النمسا – أساسي، تقام في التاسعة والنصف مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
بلجيكا – أساسي× سويسرا – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 2
إيطاليا – أساسي × إستونيا – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساءً، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 4
ألمانيا – أساسي × التشيك – أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
هولندا – أساسي × إسبانيا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 1
البرتغال – أساسي× أندورا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 5
بولندا – أساسي × أوكرانيا - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 9
سلوفينيا – أساسي × إذربيجان - أساسي، تقام في العاشرة إلا الربع مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 13 EN
فرنسا – أساسي × فنلندا - أساسي، تقام في العاشرة وعشر دقائق مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 6
مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أفريقيا اليوم والقنوات الناقلة
موريتانيا × بوروندي، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
كينيا × جزر القمر، تقام في السادسة مساء
السينغال × غينيا بيساو، تقام في السادسة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 8
غينيا × تشاد، تقام في السادسة مساء
الرأس الأخضر × رواندا، تقام في السادسة مساء
ليبيا × غينيا الإستوائية، تقام في التاسعة مساء، وتذاع عبر قناة beIN Sports HD 7
المصدر : ملاعب
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