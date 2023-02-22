مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 22-2-2023 عدد من المباريات الهامة على رأسها مباراة لايبزيج ضد مانشستر سيتي وإنتر ميلان أمام بورتو في ذهاب دور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

إنتر ميلان X بوروتو –11 مساء -beIN Sports 2 HD Premium



لايبزيج X مانشستر سيتي – 11 مساء -beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

المقاولون العرب X فيوتشر – 6 مساء – ONTime Sports 1



المصري X بيراميدز – 8 مساء - ONTime Sports 1



مواعيد مباريات كأس أفريقيا للشباب والقنوات الناقلة

موزمبيق X السنغال –5 عصرا - ONTime Sports 2



مصر X نيجيريا–8 مساء - ONTime Sports 2

مواعيد مباريات الدوري المغربي



الرجاء X الإتحاد الرياضي التوركي – 10.30 مساء



نهضة بركان X الجيش الملكي – 10.30 مساء



مواعيد مباريات كأس تونس

الترجي X إتحاد بن قردان – 3.30 عصرًا

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