الأربعاء 12-04-2023
الوكيل الاخباري

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الأربعاء، 12-04-2023 03:40 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الأربعاء 12-4-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها قمة ريال مدريد ضد تشيلسي وصدام نابولي وميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.

دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ميلان × نابولي – الساعة 10:00 - beIN Sports 2 HD Premium
ريال مدريد × تشيلسي – الساعة 10:00 - beIN Sports 1 HD Premium

كأس الملك محمد بن سلمان للأندية الأبطال
شباب الأردن × نواذيبو الموريتاني – 10 مساء
الإتحاد الليبي × الجيش الملكي – 11 مساء
إتحاد المنستيري × فحمان اليمني – 12.30 منتصف الليل

الدوري المصري والقنوات الناقلة
غزل المحلة × فيوتشر – 10.15 – ONTime Sports
الداخلية × سيراميكا كيلوباترا – 10.15 - ONTime Sports

كأس البرتغال
ناسيونال ماديرا × سبورتينج براجا- الساعة 9:30 مساء

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