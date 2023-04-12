مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 12-4-2023 العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم، على رأسها قمة ريال مدريد ضد تشيلسي وصدام نابولي وميلان في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2022-2023.



دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

ميلان × نابولي – الساعة 10:00 - beIN Sports 2 HD Premium

ريال مدريد × تشيلسي – الساعة 10:00 - beIN Sports 1 HD Premium



كأس الملك محمد بن سلمان للأندية الأبطال

شباب الأردن × نواذيبو الموريتاني – 10 مساء

الإتحاد الليبي × الجيش الملكي – 11 مساء

إتحاد المنستيري × فحمان اليمني – 12.30 منتصف الليل



الدوري المصري والقنوات الناقلة

غزل المحلة × فيوتشر – 10.15 – ONTime Sports

الداخلية × سيراميكا كيلوباترا – 10.15 - ONTime Sports



كأس البرتغال

ناسيونال ماديرا × سبورتينج براجا- الساعة 9:30 مساء

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ملاعب