مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي، فضلا عن ختام مباريات الدوري السعودي.
مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
كولومبيا X سلوفاكيا – الساعة 7:30 مساء
البرازيل X تونس – الساعة 7:30 مساء
الأرجنتين X نيجيريا – الساعة 11 مساء
إنجلترا X إيطاليا – الساعة 11 مساء
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
إشبيلية X روما – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال
المحرق البحريني X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال X الرائد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3
النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2
الاتحاد X الطائي – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1
الخليج X أبها – الساعة 9 مساء
الوحدة X الفيحاء – الساعة 9 مساء
التعاون X الباطن – الساعة 9 مساء
ضمك X الشباب – الساعة 9 مساء
العدالة X الاتفاق – الساعة 9 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي X الداخلية – الساعة 7 مساء على قناة on time sport
المقاولون العرب X الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport
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