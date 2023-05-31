مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي، فضلا عن ختام مباريات الدوري السعودي.



مواعيد مباريات كأس العالم للشباب

كولومبيا X سلوفاكيا – الساعة 7:30 مساء



البرازيل X تونس – الساعة 7:30 مساء



الأرجنتين X نيجيريا – الساعة 11 مساء



إنجلترا X إيطاليا – الساعة 11 مساء







مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة

إشبيلية X روما – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium







مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال

المحرق البحريني X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة

الهلال X الرائد – الساعة 9 مساء على قناة SSC 3



النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2



الاتحاد X الطائي – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1



الخليج X أبها – الساعة 9 مساء



الوحدة X الفيحاء – الساعة 9 مساء



التعاون X الباطن – الساعة 9 مساء



ضمك X الشباب – الساعة 9 مساء



العدالة X الاتفاق – الساعة 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X الداخلية – الساعة 7 مساء على قناة on time sport



المقاولون العرب X الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

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