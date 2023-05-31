الأربعاء 31-05-2023
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الأربعاء، 31-05-2023 04:32 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 31 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة إشبيلية ضد روما في نهائي الدوري الأوروبي، فضلا عن ختام مباريات الدوري السعودي.

مواعيد مباريات كأس العالم للشباب
كولومبيا X سلوفاكيا – الساعة 7:30 مساء        

البرازيل X تونس – الساعة 7:30 مساء                     

الأرجنتين X نيجيريا – الساعة 11 مساء                    

إنجلترا X إيطاليا – الساعة 11 مساء                

 

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة
إشبيلية  X  روما – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports 1 HD Premium  

 

مواعيد مباريات البطولة العربية للأندية الابطال
المحرق البحريني  X الاتحاد المنستيري – الساعة 6 مساء على قناة  SSC 1

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
الهلال  X الرائد – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 3                      

النصر X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 2                        

الاتحاد X الطائي – الساعة 9 مساء على قناة  SSC 1                     

الخليج  X أبها – الساعة 9 مساء                       

الوحدة X الفيحاء – الساعة 9 مساء                            

التعاون X الباطن – الساعة 9 مساء                           

ضمك X الشباب – الساعة 9 مساء                            

العدالة X الاتفاق – الساعة 9 مساء                          

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي  X الداخلية – الساعة 7 مساء على قناة on time sport                 

المقاولون العرب X الإسماعيلي – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport    

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