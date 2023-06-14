الأربعاء 14-06-2023
الوكيل الاخباري

انطلاق فعاليات مهرجان صيف الأردن 2023 الجمعة

تحديد موعد صرف اجور منشآت القطاع الخاص المستفيدة من البرنامج الوطني للتشغيل

تخريج الفوج الثامن والخمسين من طلبة الجامعة الأردنية الشهر القادم

بعد فتح باب التصدير للسعودية.. الكواليت يتوقع ارتفاع سعر الخروف البلدي 20 دينارا ً

حبس سيدة سنتين بعد قيامها بالبلطجة على صاحب بسطة خضار

روبين يطالب رئيس الوزراء بتشكيل لجنة للتدقيق على تصاريح الحج

السعودية في المرتبة 13 عالمياً بمؤشر الربط الجوي

صور .. اصابات بحادث سير لحافلة تقل حجاجاً فلسطينيين في تبوك

الزراعة: فتح باب تصدير الأغنام الحية الأردنية إلى السعودية

صرف 30 دينارا عيدية لهذه الفئة واطلاق دفعة جديدة لسداد ذمم غارمات

الأربعاء، 14-06-2023 03:45 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم اليوم الأربعاء 14-6-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، ولقاء هولندا وغينيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية. 

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة 
جنوب السودان X جامبيا – 4 مساء 

ساوتومي و برينسيب X غينيا بيساو – 7 مساء 

غينيا X مصر – 9 مساء - beIN Sports HD 4
مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة 
هولندا X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة 
 
الرجاء X نهضة بركان – 10 مساء

الدفاع الحسني الجديدي X مولودية وجدة – 10 مساء - Al Aoula Laayoune HD

الجيش الملكي X أولمبيك خربيكة – 10 مساء - Arryadia SD/HD
 
حسنية أغادير X الوداد – 10 مساء - Al Maghribia HD

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