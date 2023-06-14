مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم اليوم الأربعاء 14-6-2023 على عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة مصر وغينيا في تصفيات أمم أفريقيا 2023، ولقاء هولندا وغينيا في نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية.



مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا والقنوات الناقلة

جنوب السودان X جامبيا – 4 مساء



ساوتومي و برينسيب X غينيا بيساو – 7 مساء



غينيا X مصر – 9 مساء - beIN Sports HD 4

مواعيد مباريات دوري الأمم الأوروبية والقنوات الناقلة

هولندا X كرواتيا – 9.45 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة



الرجاء X نهضة بركان – 10 مساء



الدفاع الحسني الجديدي X مولودية وجدة – 10 مساء - Al Aoula Laayoune HD



الجيش الملكي X أولمبيك خربيكة – 10 مساء - Arryadia SD/HD



حسنية أغادير X الوداد – 10 مساء - Al Maghribia HD

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