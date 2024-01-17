الأربعاء 17-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-01-2024 04:15 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الأربعاء 17-1-2024 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهات كأس أمم أفريقيا 2023، عندما يلتقي منتخب المغرب ضد تنزانيا وجمهورية الكونغو مع زامبيا، بالإضافة إلى مواجهات قوية في بطولة كأس ملك إسبانيا.

مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

المغرب ضد تنزانيا –8 مساء-beIN Sports HD 1 Max

جمهورية الكونغو ضد زامبيا – 11 مساء-beIN Sports HD 1 Max

مباريات كأس أمم أسيا 2023
 
لبنان ضد الصين –2:30 ظهرا- Alkass EXTRA One HD

طاجيكستان ضد قطر – الساعة 5:30 عصرا -Alkass EXTRA One HD

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مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
 
فالنسيا ضد سيلتا فيجو- 10 مساء

أوساسونا ضد ريال سوسييداد- 11 مساء

جيرونا ضد رايو فاليكانو- 11:30 مساء

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي
 
إيفرتون ضد كريستال بالاس- 10:45 مساء

بولتون واندررز ضد لوتون تاون- 10:45 مساء

 بلاكبول ضد نوتينجهام فورست- 10:45 مساء

مواعيد مباريات كأس هولندا
 
بي إس في آيندهوفن ضد تفينتي أنشخيده- 11 مساء

مواعيد مباريات كأس تركيا
 
فنار بخشة ضد أضنة سبور – 9 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
 
البنك الأهلى ضد المصري البورسعيدي – 4 عصرا -أون تايم سبورت

إنبي ضد الداخلية- 6 مساء – أون تايم سبورت

الإسماعيلي ضد سيراميكا كليوباترا- 6 مساء – أون تايم سبورت

 

ملاعب 

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