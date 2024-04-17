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الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 17-04-2024 03:39 م

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 17-4-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها قمة مان سيتي ضد الريال ولقاء البايرن أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
أولسان هيونداي X يوكوهاما إف مارينوس – 1 ظهرًا - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X سموحة – 5 مساء – ONTime Sprots

إنبي X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sprots

البنك الأهلي X طلائع الجيش – 8 مساء - ONTime Sprots
مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
مانشستر سيتي X ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1

بايرن ميونخ X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة
أولسان هيونداي X يوكوهاما إف مارينوس – 1 ظهرًا - SSC1 HD

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الجونة X سموحة – 5 مساء – ONTime Sprots

إنبي X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sprots

البنك الأهلي X طلائع الجيش – 8 مساء - ONTime Sprots

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