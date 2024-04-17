مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 17-4-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها قمة مان سيتي ضد الريال ولقاء البايرن أمام أرسنال في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1



بايرن ميونخ X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X يوكوهاما إف مارينوس – 1 ظهرًا - SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X سموحة – 5 مساء – ONTime Sprots



إنبي X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sprots



البنك الأهلي X طلائع الجيش – 8 مساء - ONTime Sprots

مواعيد مباريات دورى أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي X ريال مدريد - 10 مساء - beIN Sports HD 1



بايرن ميونخ X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات دوري أبطال أسيا والقنوات الناقلة

أولسان هيونداي X يوكوهاما إف مارينوس – 1 ظهرًا - SSC1 HD



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الجونة X سموحة – 5 مساء – ONTime Sprots



إنبي X الداخلية – 8 مساء - ONTime Sprots



البنك الأهلي X طلائع الجيش – 8 مساء - ONTime Sprots

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