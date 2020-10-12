الإثنين 12-10-2020
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الإثنين، 12-10-2020 10:43 ص

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 12-10-2020، مباريات عديدة فى الوقت الذى تتوقف فيه المنافسات المحلية، حيث تقام عدة مباريات دولية ودية بالإضافة إلى مباراة حرس الحدود والزمالك فى الدوري المصري.


مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم

غانا ضد قطر- الساعة 5:30 على قناة beIN SPORT HD 1
الإمارات ضد أوزباكستان- الساعة 6:30 على قناة الشارقة الرياضية


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

نادى مصر ضد الانتاج الحربى- الساعة 4:00 على قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندرى ضد المصرى البورسعيدى- الساعة 4:00 على قناة أون تايم سبورت
حرس الحدود ضد الزمالك- الساعة 9:00 على قناة أون تايم سبورت


نهائي كأس ملك البحرين

المحرق ضد الحد- الساعة 6:30 على قناة أبو ظبى الرياضية


المصدر : ملاعب

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