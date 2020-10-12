مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 12-10-2020، مباريات عديدة فى الوقت الذى تتوقف فيه المنافسات المحلية، حيث تقام عدة مباريات دولية ودية بالإضافة إلى مباراة حرس الحدود والزمالك فى الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدولية الودية اليوم
غانا ضد قطر- الساعة 5:30 على قناة beIN SPORT HD 1
الإمارات ضد أوزباكستان- الساعة 6:30 على قناة الشارقة الرياضية
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
نادى مصر ضد الانتاج الحربى- الساعة 4:00 على قناة أون تايم سبورت
الاتحاد السكندرى ضد المصرى البورسعيدى- الساعة 4:00 على قناة أون تايم سبورت
حرس الحدود ضد الزمالك- الساعة 9:00 على قناة أون تايم سبورت
نهائي كأس ملك البحرين
المحرق ضد الحد- الساعة 6:30 على قناة أبو ظبى الرياضية
المصدر : ملاعب
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