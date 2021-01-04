الإثنين 04-01-2021
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الإثنين، 04-01-2021 02:36 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 4 -1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".

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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ساوثهامبتون × ليفربول – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
فالنسيا × قادش – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (نصف النهائي)
الاتحاد × الشباب – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD


المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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