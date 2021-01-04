مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الإثنين 4 -1-2021، العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح مع ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة السابعة عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريميرليج".





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مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ساوثهامبتون × ليفربول – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

فالنسيا × قادش – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات كأس محمد السادس للأندية الأبطال (نصف النهائي)

الاتحاد × الشباب – السابعة مساء – على قناة AD SPORTS 1 HD





المصدر : ملاعب



