مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 30 - 1 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة فياريال ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة أودينيزي ضد هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

اضافة اعلان

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

ديربي كاونتي X وست هام – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

فياريال X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

أودينيزي X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

البنك الأهلي X غزل المحلة – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports

ملاعب