الإثنين 30-01-2023
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الإثنين، 30-01-2023 02:17 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الإثنين 30 - 1 - 2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة فياريال ضد رايو فاليكانو في الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة أودينيزي ضد  هيلاس فيرونا في الدوري الإيطالي.

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مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
ديربي كاونتي X وست هام – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
فياريال X رايو فاليكانو – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1             
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أودينيزي X هيلاس فيرونا – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1      
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
البنك الأهلي  X غزل المحلة – الساعة 6 مساء على قناة ON Time Sports

 

 

ملاعب

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