الإثنين 14-08-2023
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الإثنين، 14-08-2023 03:40 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 14 - 8 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة مانشستر يونايتد ضد وولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مواجهات الدوري السعودي أهمها أبها أمام الهلال.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
مانشستر يونايتد X وولفرهامبتون – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium                     

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
قاديش X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD      
أتلتيكو مدريد X غرناطة – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports 1 HD   

مواعيد مباريات الدوري التركي
ألانيا سبور X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 9 مساء                 

فاتح قرا جمرك X بشكتاش – الساعة 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة  
أبها X الهلال – الساعة 6 مساء على قناةSSC1 HD                   

الرائد  X الاتحاد – الساعة 6 مساء على قناةSSC2 HD 

الاتفاق X النصر – الساعة 9 مساء على قناةSSC1 HD 

الشباب X الأخدود – الساعة 9 مساء على قناةSSC2 HD   

 

ملاعب

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