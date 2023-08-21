مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 21-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أرسنال وكريستال بالاس فى ختام منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



كريستال بالاس X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – 8 مساء - beIN Sports HD 1



غرناطة X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



تورينو X كالياري – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



بولونيا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة



سامسون X فنربخشة – 9 مساء



أنقرة غوجو X أضنة سبور – 9 مساء

اضافة اعلان

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة