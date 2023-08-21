مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 21-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أرسنال وكريستال بالاس فى ختام منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
كريستال بالاس X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – 8 مساء - beIN Sports HD 1
غرناطة X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
تورينو X كالياري – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1
بولونيا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
سامسون X فنربخشة – 9 مساء
أنقرة غوجو X أضنة سبور – 9 مساء
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