الإثنين 21-08-2023
الوكيل الاخباري

الخارجية تتسلم نسخة من أوراق اعتماد السفيرة الأميركية الجديدة

حوارية في العلوم والتكنولوجيا حول العمل الحزبي في منظور الشباب

وزير السياحة والآثار يلتقي رئيس بلدية السلط الكبرى

بلدية الطفيلة تنفذ المرحلة الأولى من مشروع إنارة الشوارع

ايعاز من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

ورشة حول الإدارة السليمة للنفايات المحتوية على الزئبق باربد

افتتاح المعرض البيضاوي التعليمي بعمان

بيان صادر عن الجامعة الأردنية

الحنيطي يستقبل قائد القيادة المركزية الأمريكية ووفداً عسكرياً أمريكياً

طالبة مصرية تفوقت بـ " توجيهي " الاردن .. وكانت المفاجأة ! - صور

الإثنين، 21-08-2023 04:21 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

8202321115913330267123


الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الاثنين 21-8-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة أرسنال وكريستال بالاس فى ختام منافسات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
كريستال بالاس X أرسنال – 10 مساء - beIN Sports 1 HD Premium    

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
ديبورتيفو ألافيس X إشبيلية – 8 مساء - beIN Sports HD 1

غرناطة X رايو فاليكانو – 10.30 مساء - beIN Sports HD 1       

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
تورينو X كالياري – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1       

بولونيا X ميلان – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي والقنوات الناقلة
 
سامسون X فنربخشة – 9 مساء

أنقرة غوجو X أضنة سبور – 9 مساء

اضافة اعلان

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
8202321113719215210767

الامير فيصل يتوج ابطال المصارعة في ختام بطولة العالم للشباب

820232111223956222672

بالفيديو.. رونالدو يتجول في الرياض بالثوب السعودي

8202321111720848498092 (1)

يوفنتوس يحقق رقما غائبا منذ 21 عاما

820232110399674781336

حقيقة غضب مودريتش من أنشيلوتي

8202321103223237671118

التعمري بالتشكيلة المثالية للدوري الفرنسي

8202321102911226398263

محاولة أخيرة من بايرن لخطف نجم السيتي

أخبار متعلقة
82023209540961981101

نابولي يستهل حملة الدفاع عن لقبه بالفوز على فروسينوني

72023251245499285915

ترامب يسأل عن حبيب

7202324112041961546434

إصدار جدول مباريات دور الـ8 لدوري الدرجة الثالثة

7202324111537871250553 (1)

برشلونة يبيع لاعبه المغربي

7202324104910233490503 (1)

ريال مدريد يستعيد نجمه أمام مانشستر يونايتد

7202324103052146770773

باريس يوافق على عرض الهلال.. ورد قاطع من مبابي