مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 13-5-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



أستون فيلا X ليفربول – 10 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



برشلونة X ريال سوسيداد – 10 مساء - beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



ليتشي X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1



فيورنتينا X مونزا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس أمير قطر



الدحيل X العربي – 5.15 مساء



الوكرة X السد – 7 مساء.

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