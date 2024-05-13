الإثنين 13-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 13-05-2024 02:36 م

مواعيد مباريات اليوم الإثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 13-5-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ليفربول وأستون فيلا في الجولة الـ 37 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء برشلونة وريال سوسيداد في الدوري الإسباني.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
أستون فيلا X ليفربول – 10 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
برشلونة X ريال سوسيداد – 10 مساء - beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
ليتشي X أودينيزي – 7.30 مساء - AD SPORTS Premium 1

فيورنتينا X مونزا – 9.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات كأس أمير قطر
 
الدحيل X العربي – 5.15 مساء

الوكرة X السد – 7 مساء.

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ملاعب 

 


 




 

 


 

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