مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ اختتمت منافسات الأسبوع بالدوريات الأوروبية، ليلة أمس الأحد، ويتبقى مباراة واحدة في ختام الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني تقام اليوم الاثنين 14-12-2020، ويقام أيضا اليوم عدد قليل من المباريات، ويعد لقاء سيلتا فيجو ضد قادش في الليجا من أهم مباريات اليوم.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
10:00 مساء، سيلتا فيجو × قاديش، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
07:30 مساء، سموحة × غزل المحلة، تذاع عبر قناة ON Sport
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
02:00 ظهرا، الجيل × الحزم
المصدر : ملاعب