مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ اختتمت منافسات الأسبوع بالدوريات الأوروبية، ليلة أمس الأحد، ويتبقى مباراة واحدة في ختام الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني تقام اليوم الاثنين 14-12-2020، ويقام أيضا اليوم عدد قليل من المباريات، ويعد لقاء سيلتا فيجو ضد قادش في الليجا من أهم مباريات اليوم.



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة



10:00 مساء، سيلتا فيجو × قاديش، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة



07:30 مساء، سموحة × غزل المحلة، تذاع عبر قناة ON Sport

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة



02:00 ظهرا، الجيل × الحزم







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المصدر : ملاعب



