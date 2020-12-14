الإثنين 14-12-2020
الوكيل الاخباري

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اتصال مؤثر من مواطن عبر برنامج الوكيل ورسالة هامة للأردنيين - استمع

بيان صادر عن المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

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بيان من الأمن حول صخرة ذيبان

التربية توضح للوكيل بشأن امتحانات طلبة المدارس

أسعار الذهب الإثنين 14/12/2020

برنامج الوكيل .. مواطن يناشد أهل الخير والأردنيون وِقفة رجل واحد

وفيات الإثنين 14/12/2020

الإثنين، 14-12-2020 02:22 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ اختتمت منافسات الأسبوع بالدوريات الأوروبية، ليلة أمس الأحد، ويتبقى مباراة واحدة في ختام الجولة الـ 13 من الدوري الإسباني تقام اليوم الاثنين 14-12-2020، ويقام أيضا اليوم عدد قليل من المباريات، ويعد لقاء سيلتا فيجو ضد قادش في الليجا من أهم مباريات اليوم.   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم والقنوات الناقلة
 
10:00 مساء، سيلتا فيجو × قاديش، تذاع عبر قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم والقنوات الناقلة
 
07:30 مساء،  سموحة × غزل المحلة، تذاع عبر قناة  ON Sport
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم والقنوات الناقلة
 
02:00 ظهرا، الجيل × الحزم 


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المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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