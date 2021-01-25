الإثنين 25-01-2021
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الإثنين، 25-01-2021 09:11 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 25-1-2021 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها مواجهة الهلال مع الفيصلي في الجولة الخامسة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بالإضافة إلى لقاء الدحيل مع الأهلي ضمن منافسات كأس قطر في البروفة الأخيرة للأول قبل موقعة الأهلى في بطولة كأس العالم للأندية.

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مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزي
ويكمب وندررز × توتنهام هوتسبير – العاشرة إلا الربع مساء – على قناة beIN Sports HD 1   

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيك بلباو × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودى للمحترفين
الباطن × العين – الثانية والنصف ظهرا – على قناة KSA Sports 1 HD  
التعاون × ضمك – الثالثة إلا الثلث عصرا - على قناة KSA Sports 2 HD    
الفيصلى × الهلال – الخامسة والربع مساءً - على قناة KSA Sports 3 HD
الوحدة × الشباب – السادسة إلا الربع مساءً - على قناة KSA Sports 4 HD

كأس أمير قطر
الدحيل × الأهلى – السادسة والربع مساءً – على قناة beIN Sports HD   

كأس الخليج العربى الإماراتى
الفجيرة × النصر – الثالثة والربع مساءً
اتحاد كلباء × بنى ياس – السادسة مساءً

بطولة أفريقيا للمحليين
الكونغو × ليبيا – التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 7   
النيجر × جمهورية الكونغو - التاسعة مساء – على قناة beIN Sports HD 8

 

 

المصدر : ملاعب 


 




 

 


 

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