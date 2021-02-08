مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 8-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.



مواعيد مباريات كأس العالم للأندية





الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني

أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات الدوري المصري

سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت

سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

اضافة اعلان



المصدر : ملاعب



