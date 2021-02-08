الإثنين 08-02-2021
الوكيل الاخباري
 

هذه قصة الطفل أحمد الذي سأل عنه الملك

هياجنة : هذه الفئات يمنع تلقيها لقاح ضد كورونا - فيديو

أسعار الذهب الإثنين 8/2/2021

مفاجأة غير متوقعة أثناء البحث عن طفل جرش - فيديو

القبض على مهرب مخدرات خطير - صورة

العجارمة لـ برنامج الوكيل : الاربعاء القادم هو أول يوم لانتظام الدوام في المدارس

فتح جسر الملك حسين باتجاه الأراضي الفلسطينية

الوكيل الاخباري ينشر نص التعهد الذي سيوقعه ولي أمر الطالب للتعلم عن بُعد - وثيقة

وزير التربية : تفاهمات مع وزارة العمل بشأن توكيد

وفيات الإثنين 8/2/2021

الإثنين، 08-02-2021 10:44 ص

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 8-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية


الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD      

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3    

مواعيد مباريات الدوري المصري
سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت
سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 



 




 

 


 

إقرأ ايضا
f8669569-85e7-4c4b-b739-d89b851a7f4d

راموس يحرج مسؤولي ريال مدريد !

image (1)

زيدان في ورطة

برشلونة-5-1-1

إصابة خطيرة لـ نجم برشلونة

Eh9sausXcAA1fVv

الهلال يرفض صفقة تيكسيرا

1-1412419

أنباء حول اعتزال راموس

20180217202404056

محمد صلاح يدعم الأهلي قبل مباراة بايرن ميونيخ

أخبار متعلقة
1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701 (Custom)

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

1220201993617479009701

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة