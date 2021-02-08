مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الاثنين 8-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة المرتقبة بين النادي الأهلي وبايرن ميونخ الألماني، ضمن منافسات الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس العالم للأندية المقامة في قطر.
مواعيد مباريات كأس العالم للأندية
الأهلى × بايرن ميونخ – الثامنة مساءً – على قناة beIN Sports HD
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد × كريستال بالاس – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
أتلتيكو مدريد × سيلتا فيجو – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري المصري
سيراميكا × مصر المقاصة – الثانية والنصف ظهرا – على قناة أون تايم سبورت
سموحة × إنبى – الخامسة مساء – على قناة أون تايم سبورت
المصدر : ملاعب