مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي والتركي .
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
ألميريا X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
إمبولي X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء
أضنة ديمرسبور X طرابزون سبور – الساعة 9:30 مساء
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