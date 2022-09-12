مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي والتركي .

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ألميريا X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التركي

بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء



أضنة ديمرسبور X طرابزون سبور – الساعة 9:30 مساء

ملاعب