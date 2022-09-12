الإثنين 12-09-2022
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الإثنين، 12-09-2022 03:28 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 12- 9 -2022 العديد من المباريات المهمة في مختلف ملاعب العالم أهمها مباريات الدوري الاسباني و الايطالي والتركي . 

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مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
ألميريا X أوساسونا – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1            
 
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة   
إمبولي X روما – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي  
بشكتاش X إسطنبول باشاك شهير – الساعة 7 مساء                  

أضنة ديمرسبور X طرابزون سبور – الساعة 9:30 مساء

 

 

ملاعب

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