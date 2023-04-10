مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 10 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة برشلونة ضد جيرونا فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.
وتالياً مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:
الدوري الإسباني
برشلونة X جيرونا – الساعة 10:00 -beIN Sports HD 1
الدوري السعودي
الهلال X الطائي – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 1
الرائد X الفتح – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 2
ضمك X العدالة – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 3
الدوري المصري
فاركو X الاتحاد السكندري – الساعة 10:15 - 2 on time sport
كأس مصر
بيراميدز X الأهلي – الساعة 10:15 - 1 on time sport
البطولة العربية للأندية الأبطال
المنامة البحريني X الهلال السوداني – الساعة 10:00 - SSC 1
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