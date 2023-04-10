الإثنين 10-04-2023
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الإثنين، 10-04-2023 02:40 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الاثنين 10 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة برشلونة ضد جيرونا فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

وتالياً مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:

الدوري الإسباني
برشلونة X جيرونا – الساعة 10:00 -beIN Sports HD 1

الدوري السعودي
الهلال X الطائي – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 1
الرائد X الفتح – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 2
ضمك X العدالة – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 3

الدوري المصري
فاركو X الاتحاد السكندري – الساعة 10:15 - 2 on time sport

كأس مصر
بيراميدز X الأهلي – الساعة 10:15 - 1 on time sport

البطولة العربية للأندية الأبطال
المنامة البحريني X الهلال السوداني – الساعة 10:00 - SSC 1

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