مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 10 - 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مواجهة برشلونة ضد جيرونا فى الدوري الإسباني، فضلا عن مباراة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.



وتالياً مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة:



الدوري الإسباني

برشلونة X جيرونا – الساعة 10:00 -beIN Sports HD 1



الدوري السعودي

الهلال X الطائي – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 1

الرائد X الفتح – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 2

ضمك X العدالة – الساعة 10:00 - الرياضية السعودية 3



الدوري المصري

فاركو X الاتحاد السكندري – الساعة 10:15 - 2 on time sport



كأس مصر

بيراميدز X الأهلي – الساعة 10:15 - 1 on time sport



البطولة العربية للأندية الأبطال

المنامة البحريني X الهلال السوداني – الساعة 10:00 - SSC 1

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