الإثنين 17-04-2023
الوكيل الاخباري

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الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

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ايش بدنا نلبس؟ الأرصاد تصدر تقريراً خاصاً بأجواء العيد

الجيش السوداني ينفي سيطرة العدو على القيادة العامة

نمو تجارة الأردن وقطر 6.5%

منح دراسية مقدمة من وزارة السياحة الرومانية لجميع البرامج الدراسية

طهران تعلن عن موعد إعادة فتح سفارتي إيران والسعودية

الإثنين، 17-04-2023 01:33 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  يشهد اليوم الاثنين 17- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليدز يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلي مع سموحة والزمالك مع المقاولون العرب.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
ليدز يونايتد X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium 

             
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة  
سيلتا فيجو  X ريال مايوركا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1                             

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة    
فيورنتينا X أتلانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1     

 
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة    
سموحة X الأهلي  - الساعة 10:15 مساء على قناة on time sport 2

الزمالك X المقاولون العرب - الساعة 10:15 مساء على قناة on time sport 1

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