مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الاثنين 17- 4 -2023 العديد من المباريات المهمة، على رأسها مباراة ليدز يونايتد أمام ليفربول في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباريات الدوري المصري أهمها الأهلي مع سموحة والزمالك مع المقاولون العرب.



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

ليدز يونايتد X ليفربول – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium





مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

سيلتا فيجو X ريال مايوركا – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

فيورنتينا X أتلانتا – الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1





مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

سموحة X الأهلي - الساعة 10:15 مساء على قناة on time sport 2



الزمالك X المقاولون العرب - الساعة 10:15 مساء على قناة on time sport 1

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