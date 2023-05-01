الإثنين 01-05-2023
الوكيل الاخباري

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الإثنين، 01-05-2023 04:42 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 1-5-2023 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة ليستر سيتي ضد إيفرتون في ختام منافسات الجولة الـ 34 من مسابقة الدوري الإنجليزي.


مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة 
ليستر سيتي X إيفرتون – 9 مساء – beIN Sports 1 HD Premium

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة 
ريال مايوركا X أتلتيك بيلباو – 7 مساء - beIN Sports HD 1
 
إشبيلية X جيرونا – 9 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري التركي
إسطنبول سبور X جيرسونسبور – 7 مساء

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