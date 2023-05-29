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الإثنين، 29-05-2023 02:46 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة الوداد أمام المغرب التطواني في الدوري المغربي، فضلا عن مباراة الأهلي مع سيراميكا في الدوري المصري.


مواعيد البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة
النهضة العماني X أهلي طرابلس – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة
الفتح الرياضي X الجيش الملكي – الساعة 9 مساء على قناة Arryadia HD   

الوداد X المغرب التطواني – الساعة 9 مساء على قناة Al Maghribia HD   

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة  
الاتحاد السكندري X  بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة on time sport              

الأهلي X  سيراميكا – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

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