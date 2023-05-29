مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 29 - 5 - 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مواجهة الوداد أمام المغرب التطواني في الدوري المغربي، فضلا عن مباراة الأهلي مع سيراميكا في الدوري المصري.





مواعيد البطولة العربية للأندية الأبطال والقنوات الناقلة

النهضة العماني X أهلي طرابلس – الساعة 7 مساء على قناة SSC 1



مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة

الفتح الرياضي X الجيش الملكي – الساعة 9 مساء على قناة Arryadia HD



الوداد X المغرب التطواني – الساعة 9 مساء على قناة Al Maghribia HD



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الاتحاد السكندري X بيراميدز – الساعة 7 مساء على قناة on time sport



الأهلي X سيراميكا – الساعة 9:30 مساء على قناة on time sport

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