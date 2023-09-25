الإثنين 25-09-2023
الوكيل الاخباري

اعلان صادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية

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80 % ارتفاع صادرات الأردن من الحلي والمجوهرات

الأمير مرعد يرعى إطلاق استراتيجية دمج الأشخاص ذوي الإعاقة

18.6 % انخفاض على الفاتورة النفطية للأردن خلال 7 أشهر

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الطفيلة: مركز صحي العين البيضاء يحصل على الاعتمادية

حجاوي: مطاعيم الحملة الوطنية للتطعيم مجربة ونكافح 12 مرضا

الشبول: 162 إصابة بالحصبة في الأردن وتطعيم 118 ألف شخص ضد المرض

قرار من الضمان الاجتماعي اعتباراً من الشهر الحالي

الإثنين، 25-09-2023 03:24 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 25-9-2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات، على رأسها مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة الثانية من الدوري المصري، والهلال أمام الجبلين بكأس خادم الحرمين الشريفين.

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
 
البنك الأهلي X بيراميدز – 4 مساء – ONTime Sports

الزمالك X المقاولون العرب – 7 مساء - ONTime Sports

مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين
 
النجمة X الرائد – 6 مساء

الجبلين X الهلال – 6 مساء

أحد X النصر – 9 مساء

ضمك X القيصومة – 9 مساء

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
هاتاي سبور X طرابزون سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات الدوري الأمريكي
 
أورلاندو سيتي X إنتر ميامي – 2.30 فجرًا

أوستن إف سي X لوس أنجلوس جالاكسي – 4.30 فجرًا

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