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الدفاع المدني يحاول انقاذ مواطن سقط داخل حفرة بالزرقاء

الإثنين، 08-01-2024 04:33 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 8-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء مانشستر يونايتد وويجان أثليتيك في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.

مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
ويجان أثليتيك X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1     

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية 
 
بلدية المحلة X سموحة – 4 مساء

الداخلية X الإسماعيلي – 4 مساء

مودرن فيوتشر X الاتحاد السكندري – 6 مساء

مواعيد مباريات الدوري المغربي
 
شباب السوالم الرياضي X يوسفية برشيد – 6 مساء

الفتح الرياضي X الجيش الملكي – 8 مساء

مواعيد مباريات ودية دولية
 
سوريا X ماليزيا - 4 عصرًا

بوتسوانا X موزمبيق - 5 مساء

السنغال X النيجر - 9 مساء

غانا X ناميبيا - 11 مساء

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