مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 8-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها لقاء مانشستر يونايتد وويجان أثليتيك في دور الـ64 من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024.



مواعيد مباريات كأس الإتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة



ويجان أثليتيك X مانشستر يونايتد – 11.15 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية



بلدية المحلة X سموحة – 4 مساء



الداخلية X الإسماعيلي – 4 مساء



مودرن فيوتشر X الاتحاد السكندري – 6 مساء



مواعيد مباريات الدوري المغربي



شباب السوالم الرياضي X يوسفية برشيد – 6 مساء



الفتح الرياضي X الجيش الملكي – 8 مساء



مواعيد مباريات ودية دولية



سوريا X ماليزيا - 4 عصرًا



بوتسوانا X موزمبيق - 5 مساء



السنغال X النيجر - 9 مساء



غانا X ناميبيا - 11 مساء

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