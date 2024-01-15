الإثنين 15-01-2024
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تعرّف على مُنفذ عملية رعنانا شمال تل أبيب - صورة

الإثنين، 15-01-2024 03:57 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 15-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2023، ولقاء السنغال أمام جامبيا ويلتقي ماليزيا و الأردن في كاس أمم اسيا .

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
 
السنغال X جامبيا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max    

الكاميرون X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max   

الجزائر X أنجولا – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max   

مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة
 
كوريا الجنوبية X البحرين – 2.30 ظهرًا - beIN ASIAN CUP 1

إندونيسيا X العراق – 5.30 مساء - beIN ASIAN CUP 2

ماليزيا X الأردن – 8.30 مساء - beIN ASIAN CUP 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
أتالانتا X فروسينوني – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي
 
جالاتا سراي X قيصري سبور – 8 مساء

مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
 
المقاولون العرب X الجونة – 4 مساء

الاتحاد السكندري X بلدية المحلة – 6 مساء

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