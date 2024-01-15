مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 15-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2023، ولقاء السنغال أمام جامبيا ويلتقي ماليزيا و الأردن في كاس أمم اسيا .



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة



السنغال X جامبيا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max



الكاميرون X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max



الجزائر X أنجولا – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max



مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة



كوريا الجنوبية X البحرين – 2.30 ظهرًا - beIN ASIAN CUP 1



إندونيسيا X العراق – 5.30 مساء - beIN ASIAN CUP 2



ماليزيا X الأردن – 8.30 مساء - beIN ASIAN CUP 3



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



أتالانتا X فروسينوني – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات الدوري التركي



جالاتا سراي X قيصري سبور – 8 مساء



مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية



المقاولون العرب X الجونة – 4 مساء



الاتحاد السكندري X بلدية المحلة – 6 مساء

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