مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 15-1-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، تتصدرها مباراة الجزائر وأنجولا في كأس أمم أفريقيا 2023، ولقاء السنغال أمام جامبيا ويلتقي ماليزيا و الأردن في كاس أمم اسيا .
مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023 والقنوات الناقلة
السنغال X جامبيا – 5 مساء - beIN Sports HD 2 Max
الكاميرون X غينيا – 8 مساء - beIN Sports HD 1 Max
الجزائر X أنجولا – 11 مساء - beIN Sports HD 2 Max
مواعيد مباريات كأس أمم أسيا 2023 والقنوات الناقلة
كوريا الجنوبية X البحرين – 2.30 ظهرًا - beIN ASIAN CUP 1
إندونيسيا X العراق – 5.30 مساء - beIN ASIAN CUP 2
ماليزيا X الأردن – 8.30 مساء - beIN ASIAN CUP 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
أتالانتا X فروسينوني – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري التركي
جالاتا سراي X قيصري سبور – 8 مساء
مواعيد مباريات كأس الرابطة المصرية
المقاولون العرب X الجونة – 4 مساء
الاتحاد السكندري X بلدية المحلة – 6 مساء
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