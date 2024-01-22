مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 22-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء منتخب مصر مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا ومباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.



مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023



غينيا الاستوائية X ساحل العاج –8 مساء



غينيا بيساو X نيجيريا –8 مساء



الرأس الأخضر X مصر – 11 مساء



موزمبيق X غانا – 11مساء



مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة



طاجيكستان X لبنان –6 مساء - beIN ASIAN CUP 2



قطر X الصين – 6 مساء - beIN ASIAN CUP 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة



برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



غرناطة X أتلتيكو مدريد - 11 مساء - beIN Sports HD 3



موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة



نابولي X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS 2 HD

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