الإثنين 22-01-2024
الوكيل الاخباري
 

القسام تستهدف قوة إسرائيلية بقذيفة مضادة للأفراد غرب خان يونس

تطورات المنخفض القادم.. سيستمر تأثيره على الأردن أسبوعاً

فيديو- تحذيرات من "الخطر على الحياة" بسبب العاصفة إيشا في بريطانيا

الشمالي من مستودعات التخزين في الجويدة: أسعار السلع مستقرة وثابتة

الاحتلال يعلن اصابة 13 عسكريا في غزة خلال 24 ساعة

زعيمة حزب العمل الإسرائيلي: لن أتردد في وقف الحرب من أجل إعادة الرهائن في غزة

الاستهلاكية المدنية: تخفيضات على 350 سلعة بنسبة تصل لـ 50%

مجلس النواب يشرع بمناقشة الموازنة الأحد المقبل

زهير عبدالله النسور يقدم أوراق اعتماده سفيراً لدى الجمهورية الهيلينية

حماس: الاحتلال ارتكب مجزرة بشعة في خان يونس

الإثنين، 22-01-2024 02:46 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

120242212917833866214


الوكيل الإخباري - تقام اليوم الاثنين 22-1-2024 عدد من المباريات بمختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها لقاء منتخب مصر مع الرأس الأخضر في الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة كأس أمم أفريقيا ومباراة نابولي وإنتر ميلان في كأس السوبر الإيطالي.

مواعيد مباريات كأس أمم أفريقيا 2023

غينيا الاستوائية X ساحل العاج –8 مساء

غينيا بيساو X نيجيريا –8 مساء

الرأس الأخضر X مصر – 11 مساء

موزمبيق X غانا – 11مساء

مواعيد مباريات كأس أمم آسيا 2023 والقنوات الناقلة
 
طاجيكستان X لبنان –6 مساء - beIN ASIAN CUP 2

قطر X الصين – 6 مساء - beIN ASIAN CUP 1

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
برايتون X وولفرهامبتون - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
 
غرناطة X أتلتيكو مدريد - 11 مساء - beIN Sports HD 3  

موعد مباراة كأس السوبر الإيطالي والقنوات الناقلة
 
نابولي X إنتر ميلان – 10 مساء - AD SPORTS 2 HD

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1202422141457747333453

النشامى الأكثر تسجيلا في كأس آسيا

120242214132727156175

منافس أوروبي ينضم إلى معركة خطف بنزيما

1202422112911157111856

الجزائر تخشى شبح الخروج المبكر أمام موريتانيا

1202422124732180265015

مبابي يناور على جبهتي باريس وريال مدريد

1202422133150842611202

سوريا تحلم بالتأهل من بوابة الهند

1202422105144748454801

صلاح يترك الفراعنة ويعود لإنجلترا

أخبار متعلقة
120242010137463766342

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

1220232611814487051186

ياسين الولي يعلن اعتزاله دوليا