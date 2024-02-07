مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 5-2-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء روما مع كالياري في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
برينتفورد X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة
رايو فاليكانو X إشبيلية – 11 مساء - beIN Sports HD 3
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
روما X كالياري – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
كاسا بيا X بوافيستا – 11.15 مساء.
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