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الأربعاء، 07-02-2024 02:54 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 5-2-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة مانشستر سيتي وبرينتفورد في الجولة الـ 23 من مسابقة الدوري الإنجليزي الموسم الجاري 2023-2024، ولقاء روما مع كالياري في الجولة الـ 23 من بطولة الدوري الإيطالي.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة
 
برينتفورد X مانشستر سيتي – 11 مساء - beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة       
 
رايو فاليكانو X إشبيلية – 11 مساء - beIN Sports HD 3   

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة
 
روما X كالياري – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري البرتغالي
 
كاسا بيا X بوافيستا – 11.15 مساء.

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