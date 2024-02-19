الإثنين 19-02-2024
الوكيل الاخباري
 

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انطلاق طائرة إغاثة سعودية سابعة إلى بولندا تحمل مساعدات لأوكرانيا

الإثنين، 19-02-2024 02:54 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 19-2- 2024 عدداً من المباريات المهمة في الدوريات الكبرى، أبرزها مباراة إيفرتون ضد كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، فضلا عن مباراة الإسماعيلي ضد الزمالك في الجولة الـ 13 من مسابقة الدوري المصري.

مواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيوي والقنوات الناقلة  

النهضة العماني X  الرفاع البحريني – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC          

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة  
إيفرتون X كريستال بالاس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1           
مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة   
أتلتيك بيلباو X جيرونا – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة   
مودرن فيوتشر X المقاولون العرب – الساعة 5 عصرا على قناة  ON time sport 1 

الإسماعيلي X الزمالك – الساعة 8 مساء على قناة  ON time sport 1  

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