مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 4 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة العين الإماراتي ضد النصر السعودي في دوري أبطال آسيا، فضلا عن شيفيلد يونايتد ضد آرسنال في الدوري الإنجليزي، وجاءت مواعيد أبرز مباريات اليوم كالتالي..



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

العين الإماراتي X النصر السعودي – الساعة 7 مساء على قناة beIN SPORTS AFC



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

شيفيلد يونايتد X آرسنال – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

أوساسونا X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 3

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



انتر ميلان X جنوى – الساعة 10:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري التركي

أضنة ديمرسبور X فاتح قرا جمرك – الساعة 5 عصرا



أنطاليا سبور X جازينتاب – الساعة 8 مساء



ألانيا سبور X طرابزون سبور – الساعة 8 مساء

اضافة اعلان

ملاعب