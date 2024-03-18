الإثنين 18-03-2024
الوكيل الاخباري
 

1.1 مليون يواجهون مستوى كارثيا من الجوع في غزة

أوكرانيا تخسر إيرادات بمليارات الدولارات

الملك يحذر من تداعيات استمرار الحرب على غزة التي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

حملة لا تتسوق وأنت جائع توجه جملة من الإرشادات للمستهلكين

مجلس النواب يقر إعادة تأهيل وتشغيل مطار الملكة علياء

انخفاض أسعار الذهب عالميا

كيف تخسر من 3-8 كيلوغرامات من وزنك في رمضان؟

البريد الأردني يطرح إصدارا جديدا من الطوابع التذكارية

المفوض العام للأونروا: المجاعة في قطاع غزة ستطال جميع سكانه

اشتية: لا نقبل أي وجود أجنبي في قطاع غزة مهما كانت جنسيته

الإثنين، 18-03-2024 03:18 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

3202418131850574675854


الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 18- 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة الوداد ويوسفية برشيد في الدوري المغربي، فضلا عن لقاء السيلية ضد مسيمير في كأس الاتحاد القطري.

مواعيد مباريات الدوري المغربي والقنوات الناقلة   
اتحاد طنجة   Xحسنية أغادير – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 3       
يوسفية برشيد X الوداد – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 1  

نهضة بركان X الفتح الرياضي – الساعة 1 صباحا على قناة الرياضية المغربية 2

مواعيد مباريات كأس الاتحاد القطري والقنوات الناقلة   
الشحانية X الوعب – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 2  

السيلية  X مسيمير – الساعة 9:30 مساء على قناة الكأس القطرية 1  

اضافة اعلان

 

 

ملاعب

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
3202418143427965741179

النصر يتخذ قرارا عاجلا تجاه مهاجمه

3202418131413373819076

أسطورة فرنسا يتطلع لمساعدة مانشستر يونايتد

3202418125343216660148

سؤال مستفز عن الخسارة أمام مانشستر يونايتد يظهر الوجه الآخر ليورغن كلوب

320241812374943824851

25 ألف ريال منعت الدوسري من ارتداء قميص الشباب

320241812325967442821

ألكاراز يحصل على 1.1 مليون دولار كجائزة فوزه بإنديان ويلز

32024181272506442894

من أكثر الأندية السعودية احتياجا لضم صلاح؟

أخبار متعلقة
2202420121133163945998

هدف ريال مدريد يفتح أبوابه أمام برشلونة

220242012252518103016

نجم برشلونة مشيدا بتوخيل: أشعر بالمفاجأة

2202420113935888404180

سيميوني: إنتر ميلان في نفس مستوى ريال مدريد

2202420113214495605848

أول صدام بين ريال مدريد ومبابي

2202420101321396592829

حسام حسن مدرب الفراعنة يتعرض لوعكة صحية مفاجئة

2202419141227684675831

ضربة موجعة للبرازيل في كوبا أمريكا