الإثنين 25-03-2024
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الإثنين، 25-03-2024 03:48 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 25 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء السويد ضد ألبانيا وديًا، فضلا عن مباراة شبيبة الساورة ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري.

مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة

تنزانيا X مونغوليا – الساعة 4 عصرا 

مدغشقر X رواندا – الساعة 4 عصرا   

إذربيجان X بلغاريا – الساعة 7 مساء   

قبرص X صربيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1   

الجبل الأسود X مقدونيا الشمالية – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3     

السويد X ألبانيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2     

جزر القمر X أنجولا – الساعة 9 مساء     

غينيا X برمودا – الساعة 10 مساء     

الرأس الأخضر X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء     

بوليفيا X أندورا – الساعة 12 مساء     

السودان X غينيا بيساو – الساعة 1 صباحا   

مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة
شبيبة الساورة X مولودية الجزائر – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 1    

نادي بارادو X نجم بن عكنون – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 2

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