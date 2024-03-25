مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 25 - 3 - 2024 العديد من المباريات، يتصدرها لقاء السويد ضد ألبانيا وديًا، فضلا عن مباراة شبيبة الساورة ضد مولودية الجزائر في الدوري الجزائري.



مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة



تنزانيا X مونغوليا – الساعة 4 عصرا



مدغشقر X رواندا – الساعة 4 عصرا



إذربيجان X بلغاريا – الساعة 7 مساء



قبرص X صربيا – الساعة 8 مساء على قناة beIN Sports HD 1



الجبل الأسود X مقدونيا الشمالية – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 3



السويد X ألبانيا – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 2



جزر القمر X أنجولا – الساعة 9 مساء



غينيا X برمودا – الساعة 10 مساء



الرأس الأخضر X غينيا الإستوائية – الساعة 10 مساء



بوليفيا X أندورا – الساعة 12 مساء



السودان X غينيا بيساو – الساعة 1 صباحا



مواعيد مباريات الدوري الجزائري والقنوات الناقلة

شبيبة الساورة X مولودية الجزائر – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 1



نادي بارادو X نجم بن عكنون – الساعة 5:30 عصرا على الرياضية الجزائرية 2



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