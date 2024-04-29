مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الإثنين 29-4-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة برشلونة ضد فالنسيا في ختام منافسات الجولة الـ 33 من مسابقة الدوري الإسباني على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي".



مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



برشلونة X فالنسيا – 11 مساء - beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة



جنوى X كالياري – 10.45 مساء - AD SPORTS Premium 1



مواعيد مباريات كأس أسيا تحت 23 عامًا



إندونيسيا X أوزبكستان – 6 مساء



اليابان X العراق – 9.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري التركي



فاتح قرا جمرك X أنطاليا سبور – 9 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري



سيراميكا X فاركو – 8 مساء

اضافة اعلان

ملاعب