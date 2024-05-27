مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - شهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 27 - 5 - 2024 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي، فضلا عن مواجهة الاتحاد ضد الزمالك في الدوري المصري.
مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الرائد – الساعة 9 مساء
الحزم X أبها – الساعة 9 مساء
الوحدة X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD
الخليج X الرياض – الساعة 9 مساء
التعاون X الاتفاق – الساعة 9 مساء
الطائي X الأخدود – الساعة 9 مساء
الشباب X الفتح – الساعة 9 مساء
الأهلي X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة SSC3 HD
النصر X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC2 HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X الجونة – الساعة 4 عصرا على قناة 1 on time sport
الاتحاد السكندري X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport
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