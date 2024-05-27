الإثنين 27-05-2024
الوكيل الاخباري
 

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الإثنين، 27-05-2024 03:39 م

مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - شهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 27 - 5 - 2024 عددًا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة النصر ضد الاتحاد في الدوري السعودي، فضلا عن مواجهة الاتحاد ضد الزمالك في الدوري المصري.

مواعيد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة
ضمك X الرائد – الساعة 9 مساء  

الحزم X أبها  – الساعة 9 مساء

الوحدة X الهلال – الساعة 9 مساء على قناة SSC1 HD 

الخليج X الرياض – الساعة 9 مساء 

التعاون X الاتفاق – الساعة 9 مساء 

الطائي X الأخدود – الساعة 9 مساء 

الشباب X الفتح – الساعة 9 مساء 

الأهلي X الفيحاء – الساعة 9 مساء على قناة SSC3 HD  

النصر X الاتحاد – الساعة 9 مساء على قناة SSC2 HD 

مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
بيراميدز X الجونة  – الساعة 4 عصرا  على قناة 1 on time sport 

الاتحاد السكندري X الزمالك – الساعة 7 مساء على قناة 1 on time sport

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ملاعب 

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