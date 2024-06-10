مواعيد مباريات اليوم الاثنين والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الاثنين 10 - 6 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، تتصدرها مباراة غينيا بيساو ضد مصر في الجولة الرابعة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026، فضلا عن مباراة هولندا ضد أيسلندا استعدادا لأمم أوروبا 2024.



مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم والقنوات الناقلة



غينيا بيساو X مصر – الساعة 7 مساء على قناة on time sport

الصومال X بوتسوانا – الساعة 4 عصرا

غينيا الاستوائية X مالاوي – الساعة 4 عصرا

بنين X نيجيريا – الساعة 7 مساء

أوغندا X الجزائر – الساعة 7 مساء

غانا X أفريقيا الوسطى – الساعة 10 مساء

غينيا X موزمبيق – الساعة 10 مساء

بوركينا فاسو X سيراليون – الساعة 10 مساء



مواعيد مباريات دولية ودية والقنوات الناقلة



التشيك X مقدونيا الشمالية – الساعة 7 مساء على قناة beIN Sports HD 1

هولندا X أيسلندا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

بولندا X تركيا – الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

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