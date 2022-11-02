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الأربعاء، 02-11-2022 02:05 م

مواعيد مباريات اليوم الاربعاء .. مواجهات قوية في دوري أبطال أوروبا

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الوكيل الإخباري - تقام اليوم الأربعاء 2 - 11 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها استكمال مواجهات الجولة الأخيرة في منافسات دوري أبطال أوروبا في مقدمتها يوفنتوس ضد باريس سان جيرمان وريال مدريد ضد سيلتك.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال مدريد  X سيلتك – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium   

شاختار دونيتسك X لايبزيج – الساعة 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

ميلان X ريد بول سالزبورج – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports HD 1

تشيلسي X دينامو زغرب – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium  

مانشستر سيتي X إشبيلية – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

كوبنهاجن  X بوروسيا دورتموند – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 3 HD Premium

يوفنتوس X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساءا على قناة beIN Sports 1 HD Premium

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