مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 6 – 10 – 2020، مباريات محدودة نظرا لتوقف المنافسات المحلية، بسبب اقتراب انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لرفع المنافسة الدولية بين منتخبات القارة الأوروبية، حيث تقتصر المنافسات على مباراتين فقط، الأولى في الدوري المصري وتجمع الانتاج الحربي مع الاسماعيلي والثانية في الدوري المغربي.



موعد مباراة الدوري المصري



الإنتاج الحربي ضد الاسماعيلي – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت



موعد مباراة الدوري المغربي



الدفاع الحسني الجديد ضد الفتح الرباطي- التاسعة مساء- الرياضية المغربية

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المصدر : ملاعب

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