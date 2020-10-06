الثلاثاء 06-10-2020
الوكيل الاخباري

ريال مدريد يرفض النجوم في سابقة لم تحصل منذ 30 سنة

بورصة عمان تفتتح تعاملاتها على انخفاض

تحذير أمني جديد للأردنيين

اللوزي للوكيل: سنراقب صرف وصولات العقبه

توضيح حكومي بشأن الحظر الشامل

التربية للوكيل : 600 شاشة عرض لمدارس المناطق النائية

أسعار الذهب الثلاثاء 6/10/2020

تجهيزات لاستقبال مصابي كورونا في طوارئ البشير

بدء الترشـــح للانتخابات النيابية

وفيات الثلاثاء 6/10/2020




الثلاثاء، 06-10-2020 11:54 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الثلاثاء 6 – 10 – 2020، مباريات محدودة نظرا لتوقف المنافسات المحلية، بسبب اقتراب انطلاق منافسات الجولة الثانية من بطولة دوري الأمم الأوروبية، المستحدثة من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" لرفع المنافسة الدولية بين منتخبات القارة الأوروبية، حيث تقتصر المنافسات على مباراتين فقط، الأولى في الدوري المصري وتجمع الانتاج الحربي مع الاسماعيلي والثانية في الدوري المغربي.

موعد مباراة الدوري المصري

الإنتاج الحربي ضد الاسماعيلي – التاسعة مساء – على قناة أون تايم سبورت

موعد مباراة الدوري المغربي

الدفاع الحسني الجديد ضد الفتح الرباطي- التاسعة مساء- الرياضية المغربية

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المصدر : ملاعب 

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