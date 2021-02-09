مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري_ تقام اليوم الثلاثاء 9-2-2021 عدد كبير من المباريات في مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروي الجديد 2020-2021، أبرزها المواجهة النارية بين فريقي يوفنتوس وإنتر ميلان ضمن منافسات إياب الدور نصف النهائي للنسخة الحالية من بطولة كأس إيطاليا، علما بأن كريستيانو رونالدو سجل هدفي الذهاب لصالح اليوفي مقابل هدف وحيد للنيراتزوري.





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مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ريال مدريد × خيتافى – العاشرة مساءً – على قناة beIN Sports HD 3



مواعيد مباريات كأس إيطاليا

يوفنتوس × إنتر ميلان – العاشرة إلا الربع مساء اليوم



مواعيد كأس الاتحاد الإنجليزى

بيرنلى × بورنموث – السابعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 4

مانشستر يونايتد × وست هام يونايتد – التاسعة والنصف مساء – على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي

العين × الهلال – الثالثة عصرا – على قناة KSA Sports 1 HD

الفتح × النصر – الخامسة وعشر دقائق مساء – على قناة KSA Sports 1 HD

المصدر : ملاعب



