الثلاثاء 13-09-2022
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الثلاثاء، 13-09-2022 10:52 ص

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تقام اليوم الثلاثاء 13 - 9 - 2022 العديد من المباريات بمختلف ملاعب العالم، على رأسها بايرن ميونخ ضد برشلونة وليفربول ضد أياكس فى الجولة الثانية لمباريات دوري أبطال أوروبا.

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وينتظر عشاق الكرة الأوروبية بكل غف وجبة كروية دسمة بانطلاق منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا، حيث تقام 7 مواجهات قوية مساء اليوم الثلاثاء، أبرزها عندما يستضيف فريق ليفربول الإنجليزي المحترف بين صفوفه النجم المصري محمد صلاح نظيره أياكس امستردام الهولندي في التاسعة مساء، على ملعب "آنفيلد"، في قمة نارية بالمجموعة الأولي.

كما يشهد ملعب "أليانز آرينا"، قمة مرتقبة بين بايرن ميونخ الألماني ونظيره برشلونة الإسباني في التاسعة مساءً أيضًا، وكذلك يحل فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي ضيفاً ثقيلاً على نظيره نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي، فى الساعة السابعة إلا الربع مساءً بالمجموعة الرابعة.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
فيكتوريا بلزن X إنتر ميلان – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

سبورتنج لشبونة X  توتنهام – الساعة 7:45 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

ليفربول X أياكس أمستردام – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium

باير ليفركوزن X أتلتيكو مدريد – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 2    

بورتو X كلوب بروج – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 3 HD Premium

بايرن ميونخ X برشلونة – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium

مارسيليا X آينتراخت فرانكفورت – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD Xtra 1   

 

ملاعب 

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