مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - يشهد اليوم الأربعاء 7-3-2023 عددا من المباريات المهمة، على رأسها مباراة تشيلسي مع بوروسيا دورتموند، وبنفيكا مع كلوب بروج في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى الزمالك ضد الترجي وشباب بلوزداد مع المريخ والهلال ضد القطن في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.



وتقام مواجهات إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا بدءاً مساء اليوم الثلاثاء 7 مارس الجاري، وتستمر حتى 15 من الشهر ذاته، وأبرز هذه المواجهات ريال مدريد مع ليفربول، وباريس سان جيرمان مع بايرن ميونخ، وميلان مع توتنهام هوتسبير.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم والقنوات الناقلة



كلوب بروج (بلجيكا) X بنفيكا (برتغال) – 11 مساء



بوروسيا دورتموند (ألمانيا) X تشيلسي (إنجلترا) – 11 مساء على قناة beIN Sports 1 HD Premium



مواعيد مباريات دوري المؤتمر الأوروبي والقنوات الناقلة





لاتسيو (إيطاليا) X إي زد آلكمار (هولندا)– 8:45 مساء على قناة beIN Sports 2 HD Premium



مواعيد مباريات دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة



الهلال (السودان) X القطن (الكاميرون) – الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 4



سيمبا (تنزانيا) X فيبرس (أوغندا) – الساعة 7 مساء



شباب بلوزداد (الجزائر) X المريخ (السودان) – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 3



حوريا (غينيا) X الرجاء (المغرب) – الساعة 10 مساء



الزمالك (مصر) X الترجي (تونس) – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات الدوري المصري



الأهلي X المقاولون – الساعة 6 مساء على قناة 1 on time sport



مواعيد مباريات الدوري المغربي



نهضة بركان X الوداد – الساعة 8:15 مساء

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