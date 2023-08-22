الثلاثاء 22-08-2023
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الثلاثاء، 22-08-2023 04:24 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 22-8-2023 عددا من المباريات، أبرزها مواجهات تحديد المتأهل للمجموعات في دوري أبطال أوروبا منها لقاء جلاسكو رينجرز بطل أسكتلندا مع أيندهوفن الهولندي.

كما يشهد دوري أبطال آسيا مباريات حاسمة تجمع بين الوكرة القطري الذي يلعب بين صفوفه النجم المصري حمدي فتحي مع نافباخور نامانجان بطل أوزبكستان، والنصر السعودي مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا
راكوف - بولندا ×كوبنهاجن - الدنمارك - الساعة 10 مساء

جلاسكو رينجرز - إسكتلندا× آيندهوفن - هولندا- الساعة 10 مساء

مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا
الوكرة -قطر× نافباخور نامانجان - أوزبكستان- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

تركتور سازي تبريز - إيران× الشارقة - الإمارات- الساعة 7 مساء
 
النصر -السعودية× شباب الأهلي دبي - الإمارات- الساعة 8:20 مساء
 
العربي -قطر× أولماليك - أوزبكستان- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports AFC HD

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