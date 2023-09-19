الثلاثاء 19-09-2023
الوكيل الاخباري

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الثلاثاء، 19-09-2023 03:56 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري - تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، وتقام 8 مباريات في الجولة الأولى من دور المجموعات للمسابقة، أبرزها مباراة برشلونة الإسباني أمام رويال أنتريوب البلجيكي، وكذلك حامل اللقب مانشستر سيتي أمام النجم الأحمر الصربي، ويفتتح النادي الأهلي مبارياته أمام المصري البورسعيدي في الدوري المصري الممتاز، بينما يظهر زد لأول مرة في الدوري الممتاز بمواجهة الإسماعيلي.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 19 - 9 - 2023 

كأس الإتحاد الأسيوي
مازيا - جزر المالديف x باشوندهارا كينجز - بنجلادش .. 1 ظهرا 
 
أوديشا أف سي - الهند x موهيون بوجان - الهند .. 5 مساء 
 
الكهرباء - العراق x الكويت - الكويت .. 7 مساء 
 
الوحدات - الأردن x أهلي حلب - سوريا .. 9 مساء 


الدوري المصري 
زد x الاسماعيلي .. 4 عصرا - اون تايم سبورتس


الأهلي x المصري .. 7 مساء - اون تايم سبورتس

دوري أبطال اوروبا 
ميلان - إيطاليا x  نيوكاسل يونايتد - إنجلترا .. 7:45 مساء - beIN Sports 2
 
يونج بويز - سويسرا x لايبزيج - ألمانيا .. 7:45 مساء 
 
لاتسيو - إيطاليا x أتلتيكو مدريد - إسبانيا .. 10 مساء 
 
فينورد روتردام - هولندا x سيلتك - إسكوتلندا .. 10 مساء 
 
مانشستر سيتي - إنجلترا x سرفينا زفيزدا - صربيا .. 10 مساء - beIN Sports 3
 
برشلونة - إسبانيا x رويال أنتويرب - بلجيكا .. 10 مساء - beIN Sports 4
 
شاختار دونيتسك - أوكرانيا x بورتو - البرتغال .. 10 مساء 
 
باريس سان جيرمان - فرنسا x بوروسيا دورتموند - ألمانيا .. 10 مساء - beIN Sports 1
 
دوري أبطال آسيا
يوكوهاما إف مارينوس - اليابان x إنشيون يونايتد - كوريا الجنوبية .. 1 ظهرا 
 
أولسان هيونداي - كوريا الجنوبية x بانكوك جلاس باثوم يونايتد - تايلاند .. 1 ظهرا 
 
كايا - الفلبين x شاندونج تايشان - الصين .. 3 عصرا 
 
جوهور دارول تاكزيم - ماليزيا x كاواساكي فرونتال - اليابان .. 3 عصرا 
 
باختاكور - أوزبكستان x العين - الإمارات .. 5 عصرا 
 
أهال - تركمنستان x الفيحاء - السعودية .. 7 مساء
 
استقلال دوشنبه - طاجيكستان x الدحيل - قطر .. 7 مساء 
 
برسيبوليس - إيران x النصر - السعودية .. 9 مساء - beIN Sports AFC

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