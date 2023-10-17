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الثلاثاء، 17-10-2023 03:49 م

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري -  تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 17-10-2023 عددا من المباريات، أبرزها إنجلترا وإيطاليا بالجولة الثامنة من تصفيات كأس الأمم الأوروبية "يورو 2024"، والمغرب ضد ليبيريا في مواجهة مؤجلة من التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2023.

كما تشهد منافسات الجولة الرابعة من تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك، مواجهات قوية على رأسها عندما يلتقي منتخب أوروجواي ضد البرازيل في الثالثة فجر الأربعاء على ملعب "سنتيناريو".

بينما يحل منتخب الأرجنتين ضيفاً ثقيلاً على حساب نظيره بيرو في الخامسة فجر الأربعاء على ملعب "ليما الوطني".

مواعيد مباريات تصفيات كأس أمم أوروبا يورو 2024
فنلندا × كازاخستان- الساعة 7 مساء
صربيا× الجبل الأسود- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 3

ليتوانيا× المجر- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 9

أيرلندا الشمالية× سلوفينيا- الساعة 9:45 مساء

سان مارينو × الجبل الدنمارك- الساعة 9:45 مساء

إنجلترا× إيطاليا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مالطة× أوكرانيا- الساعة 9:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات تصفيات أمم أفريقيا
المغرب × ليبيريا- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 6

مواعيد مباريات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم
فنزويلا × تشيلي- الساعة 12 منتصف الليل

بارجواي × بوليفيا- الساعة 1:30 فجر الأربعاء

الإكوادور × كولومبيا- الساعة 2:30 فجر الأربعاء

أوروجواي× البرازيل- الساعة 3 فجر الأربعاء

بيرو× الأرجنتين- الساعة 5 فجر الأربعاء

مواعيد مباريات دولية ودية
أوغندا × زامبيا- الساعة 1 ظهرا

اليابان  × تونس- الساعة 1:10 ظهرا

السعودية × مالي- الساعة 6 مساء

الإمارات × لبنان- الساعة 7 مساء

فرنسا × استكلندا- الساعة 9:45 مساء

كوت ديفوار × جنوب أفريقيا- الساعة 10 مساء

المكسيك × ألمانيا- الساعة 3 فجر الأربعاء

أمريكا × غانا- الساعة 3:30 فجر الأربعاء

مواعيد مباريات بطولة الأردن الدولية
العراق × الأردن- الساعة 5:30

قطر × إيران- الساعة 9 مساء.

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