مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام في ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 7 - 11 – 2023 العديد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، وأبرزها منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، ويلتقي فريقا ميلان وباريس سان جيرمان وجها لوجه، فضلا عن مباريات أبطال آسيا 2024.



مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا

شاختار × برشلونة – 8:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 2



بوروسيا دورتموند × نيوكاسل يونايتد –8:45 مساء – على قناة beIN Sports HD 3



أتلتيكو مدريد × سيلتك –11 مساءً – على قناة beIN Sports HD 3



لاتسيو × فينورد – 11 مساءً



النجم الأحمر الصربي × لايبزيج –11 مساء



مانشستر سيتي × يونج بويز – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 2



بورتو × رويال أنتويرب – 11 مساء



ميلان × باريس سان جيرمان – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 1



مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا

الفيحاء × العين – 7 مساء – على قناة beIN Sports AFC 1 HD



الدحيل × النصر – 9 مساء – على قناة beIN Sports AFC HD

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