مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 30-1-2024، العديد من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مواجهة منتخب المغرب مع نظيره جنوب أفريقيا في الدور ثمن النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2023 المقامة حاليًا في كوت ديفوار، فيما يواجه منتخب بوركينا فاسو نظيره مالي.



مالى × بوركينا فاسو – 8مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max



المغرب × جنوب أفريقيا – 11 مساء – على قناة beIN Sports HD 1 Max



مواعيد مباريات كأس آسيا 2023

أوزبكستان × تايلاند – 2:30 ظهرا – على قناة beIN ASIAN CUP 1

السعودية × كوريا الجنوبية – 7 مساء - على قناة beIN ASIAN CUP 1



مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي



نوتينجهام فورست × أرسنال – 10:30 مساء – على قناة beIN Sports HD 2



فولهام × إيفرتون –10:45 مساء

لوتون تاون × برايتون –10:45 مساء

كريستال بالاس × شيفيلد يونايتد – 11 مساء

أستون فيلا × نيوكاسل يونايتد –11:15 مساء – على قناة beIN Sports HD 1

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