مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري -

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تقام اليوم الثلاثاء 13-2-2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة لايبزيج الألماني وريال مدريد الإسباني، وكوبنهاجن الدنماركي مع مانشستر سيتي الإنجليزي ضمن منافسات ضربة بداية دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا.بينما تعود عجلة الدوري المصري الممتاز للدوران من جديد بعد توقف دام شهرا بسبب أمم أفريقيا، إذ يلتقي المصري البورسعيدي مع الجونة وسموحة مع البنك، في الجولة الثانية عشر من عمر المسابقة.مواعيد مباريات دوري أبطال أوروباكوبنهاجن ضد مانشستر سيتي- الساعة 11 مساء- على قناة beIN Sports HD 2لايبزيج ضد ريال مدريد- الساعة 11 مساء- على قناةbeIN Sports HD 1مواعيد مباريات دوري أبطال آسياشاندونج تايشان ضد كاواساكي فرونتال – الساعة 1 ظهرامواعيد مباريات كأس الاتحاد الآسيويالعهد اللبناني ضد الكهرباء العراقي – الساعة 7 مساءمواعيد مباريات الدوري المصريالجونة ضد المصري البورسعيدي- الساعة 5 عصرا- على قناة أون تايم سبورتسموحة ضد البنك الأهلي- الساعة 8 مساء- على قناة أون تايم سبورتمواعيد مباريات الدوري المغربيالمغرب التطواني ضد حسنية أكادير- الساعة 8 مساءالفتح الرياضي ضد أولمبيك آسفى – الساعة 10 مساءمواعيد مباريات الدوري الإماراتيالوحدة ضد الشارقة – الساعة 4:15 عصراالوصل ضد النصر- الساعة 7 مساء