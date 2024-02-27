مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تقام اليوم الثلاثاء 27 - 2 - 2024 عدد من المباريات في مختلف المسابقات حول العالم، يتصدرها مباراة ريال سوسييداد ضد ريال مايوركا في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، فضلا عن مواجهة الأهلي مع بلدية المحلة في الدوري المصري.



مواعيد مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي والقنوات الناقلة

بورنموث X ليستر سيتي – الساعة 10:30 مساء على قناة beIN Sports HD 3



بلاكبيرن روفرز X نيوكاسل يونايتد – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 2



لوتون تاون X مانشستر سيتي – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات كأس تركيا

أنقرة جوجو X فنربخشة – الساعة 8:45 مساء



مواعيد مباريات كأس فرنسا والقنوات الناقلة

ليون X ستراسبورج – الساعة 10:45 مساء على قناة beIN Sports HD 4



مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد X ريال مايوركا – الساعة 110:30 مساء على قناة SSC

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مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة

الأهلي X بلدية المحلة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport

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