مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري - تشهد ملاعب العالم اليوم الثلاثاء 5 - 3 - 2024 عددا من المباريات في مختلف المسابقات، يتصدرها مباراة ريال سوسييداد ضد باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا، فضلا عن قمة الهلال ضد الاتحاد في أبطال آسيا.
مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة
ريال سوسييداد X باريس سان جيرمان – الساعة 11 مساء على قناةbeIN Sports HD 1
بايرن ميونخ X لاتسيو – الساعة 11 مساء على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة
جيونبك هيونداي موتورز X أولسان هيونداي – الساعة 1 ظهرا على قناةbeIN Sports AFC HD
الهلال السعودي X الاتحاد السعودي – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports AFC HD
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
طلائع الجيش X الداخلية – الساعة 5 عصرا على قناة on time sport
المصري البورسعيدي X سموحة – الساعة 8 مساء على قناة on time sport
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