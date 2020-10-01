الخميس 01-10-2020
الوكيل الاخباري

المصنع التي سجلت فيه إصابات بكورونا ليس للكمامات

الزراعة للوكيل : كورونا تلغي مهرجان التمور

هام لطلبة التكميلي في المناطق المعزولة - روابط

ضبط مطلوب بحقه طلبات بملايين الدنانير

برنامج الوكيل.. شاب يبكي على الهواء ومبادرات في زمن قياسي

إعادة فتح صالات المطاعم والمقاهي

وفيات الخميس 1/10/2020

توضيح حكومي بعد سريان الحظر الشامل بمناطق في الزرقاء

توزيع المعونات الشهرية اليوم

أسعار الذهب ليوم الخميس 1/10/2020




الخميس، 01-10-2020 11:31 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9202025155243721699177


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 1 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو في الدوري الاسباني وليفربول ضد أرسنال في كاس الرابطة والزمالك مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري.

مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الانجليزية

أستون فيلا ضد ستوك سيتي الساعة السابعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD6
ليفربول ضد أرسنال الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD2

مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم

أتلتيك بلباو ضد قادش الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8

إشبيلية ضد ليفانتي الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

سلتا فيجو ضد برشلونة الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي

آيك أثينا اليوناني ضد فولفسبورج الألماني الساعة العاشرة إلا ربع مساء

ريو أفي البرتغالي ضد ميلان الايطالي الساعة العاشرة مساء

مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

الجونة ضد طنطا الساعة السادسة ونصف مساء

المصري ضد الزمالك الساعة التاسعة مساء

اضافة اعلان
 

المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة




 




 

 


 

إقرأ ايضا
A4063E7127838

حقيقة رحيل نجم الهلال

2826113f-3eab-4ec8-8163-68ae959685fe

نيمار ممنوع من العودة إلى برشلونة!

138-213308-hilal-return-ksa-corona_700x400

قبل الموسم الجديد.. انفراج أزمة الهلال السعودي

9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

0EEDAD8623631

الهلال يجدد عقد نجمه .. تطور مفاجئ

8F1CFE1F25051

قمة الأهلي والنصر..المكافآت سلاح تأشيرة نصف نهائي الآسيوية

أخبار متعلقة
9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

920202795059151402180

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

9202022122559740253124

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

127819

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

6b403d9808d347f9af8f06f53d5888d0

مواعيد مباريات اليوم الأحد والقنوات الناقلة

1467065837

مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة