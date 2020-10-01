مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 1 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو في الدوري الاسباني وليفربول ضد أرسنال في كاس الرابطة والزمالك مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري.



مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الانجليزية



أستون فيلا ضد ستوك سيتي الساعة السابعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD6

ليفربول ضد أرسنال الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD2



مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم



أتلتيك بلباو ضد قادش الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8



إشبيلية ضد ليفانتي الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1



سلتا فيجو ضد برشلونة الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي



آيك أثينا اليوناني ضد فولفسبورج الألماني الساعة العاشرة إلا ربع مساء



ريو أفي البرتغالي ضد ميلان الايطالي الساعة العاشرة مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



الجونة ضد طنطا الساعة السادسة ونصف مساء



المصري ضد الزمالك الساعة التاسعة مساء

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المصدر : ملاعب

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