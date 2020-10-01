مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 1 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021 أو الجولات الأخيرة من منافسات الموسم الحالى 2019-2020 وذلك بعد توقف المنافسات عدة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومن أبرزها مباراة برشلونة ضد سلتا فيجو في الدوري الاسباني وليفربول ضد أرسنال في كاس الرابطة والزمالك مع المصري البورسعيدي في الدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس رابطة المحترفين الانجليزية
أستون فيلا ضد ستوك سيتي الساعة السابعة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD6
ليفربول ضد أرسنال الساعة العاشرة إلا ربع مساء على قناة beIN SPORT FR HD2
مواعيد مباريات الدوري الإسباني اليوم
أتلتيك بلباو ضد قادش الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT FR HD8
إشبيلية ضد ليفانتي الساعة الثامنة مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
سلتا فيجو ضد برشلونة الساعة العاشرة ونصف مساء على قناة beIN SPORT FR HD1
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي
آيك أثينا اليوناني ضد فولفسبورج الألماني الساعة العاشرة إلا ربع مساء
ريو أفي البرتغالي ضد ميلان الايطالي الساعة العاشرة مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم
الجونة ضد طنطا الساعة السادسة ونصف مساء
المصري ضد الزمالك الساعة التاسعة مساء
المصدر : ملاعب
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