مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 15-10-2020 عدد قليل من المباريات بعد نهاية فترة الأجندة الدولية فيما يخص دول أوروبا وبطولة دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم بقارة أمريكا الجنوبية، حيث تقتصر مباريات اليوم على لقاءات الدوري المصري وكذلك البرازيلي، إلى جانب مباراة وحيدة لبايرن ميونخ في كأس ألمانيا.



مواعيد مباريات كأس المانيا اليوم



دورين ميرزينيتش ضد بايرن ميونخ- الساعة العاشرة إلا ربع مساء



مواعيد مباريات الدوري البرازيلي



فلامنجو ضد براجانتينو- الساعة الثانية من صباح الجمعة



مواعيد مباريات الدوري المصري



الاسماعيلي ضد أسوان – الساعة السادسة مساء- على قناة أون تايم سبورت



المقاولون العرب ضد إنبي- الساعة التاسعة والنصف مساء- على قناة أون تايم سبورت







اضافة اعلان

المصدر : ملاعب

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة





