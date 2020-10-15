الخميس 15-10-2020
الوكيل الاخباري

الكشف عن تفاصيل فيديو أثار الجدل بين الأردنيين

توضيح هام من وزارة التربيــة إلى طلبة المدارس

إغلاق عيادات الاختصاص بمستشفى الزرقاء بسبب كورونا

ضبط 2500 كمامة مخالفة في عمان

آليــة حكومية لضمان جودة زيت الزيتون

الخصاونة يزور الهيئة المستقلة للانتخاب

استقبال 2181 طلبا لتسويات الضريبية حتى نهاية ايلول

ارتفاع وفيات فيروس كورونا إلى 259 في المملكة

غزة تسجل 81 إصابة جديدة بكورونا

سوريا تسجل3 وفيات و57 إصابة جديدة بكورونا




الخميس، 15-10-2020 12:13 م

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9202025155243721699177


الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 15-10-2020 عدد قليل من المباريات بعد نهاية فترة الأجندة الدولية فيما يخص دول أوروبا وبطولة دوري الأمم الأوروبية وتصفيات كأس العالم بقارة أمريكا الجنوبية، حيث تقتصر مباريات اليوم على لقاءات الدوري المصري وكذلك البرازيلي، إلى جانب مباراة وحيدة لبايرن ميونخ في كأس ألمانيا.

مواعيد مباريات كأس المانيا اليوم

دورين ميرزينيتش ضد بايرن ميونخ- الساعة العاشرة إلا ربع مساء

مواعيد مباريات الدوري البرازيلي

فلامنجو ضد براجانتينو- الساعة الثانية من صباح الجمعة

مواعيد مباريات الدوري المصري

الاسماعيلي ضد أسوان – الساعة السادسة مساء- على قناة أون تايم سبورت

المقاولون العرب ضد إنبي- الساعة التاسعة والنصف مساء- على قناة أون تايم سبورت


اضافة اعلان
المصدر : ملاعب 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
0-spain-barcelona-levante-laliga-date-222020_5_24_13_19

قائمة ميسي السوداء.. أنستغرام يكشف عداوات أسطورة برشلونة

610352

شاهد كيف دعم رونالدو منتخب البرتغال من الحجر الصحي

عبدالرازق-حمدالله

حقيقة مغادرة حمدلله الاسبوع القادم

1031781402

يوفنتوس يسعى لضم أحد نجوم باريس سان جيرمان

_107980870_6326768c-04d0-4532-a4d7-20b03a048081

تراجع أسهم يوفنتوس في البورصة بسبب رونالدو

100-125419-ramos-real-madrid-liga-betis_700x400

الكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل بشأن مستقبل راموس مع ريال مدريد

أخبار متعلقة
9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء والقنوات الناقلة

102020210549134235324

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9202025155243721699177

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

9202022122559740253124

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

127819

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

ديجون-×-باريس-سان-جيرمان

مواعيد مباريات اليوم الأربعاء