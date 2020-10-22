مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 22 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرز منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي أبرزها مواجهة أرسنال ورابيد فيينا وميلان مع سيلتك وغيرها من المباريات الهامة.





مواعيد مباريات الدوري الأردني

شباب الأردن × سحاب - السادسة مساء - القناة الرياضية الأردنية

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم



يونج بويز السويسري × روما الإيطالي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 4

رابيد فيينا النمساوي × أرسنال الإنجليزي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1

باير ليفركوزن الألماني × نيس الفرنسي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 5

نابولي الإيطالي × ألكمار الهولندي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6

سيلتك الاسكتلندي × ميلان الإيطالي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1

توتنهام الانجليزي × لاسك لينز النمساوي – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2



مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم



أبها × الهلال – الرابعة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD

التعاون × النصر – الرابعة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD

الأهلي × الوحدة – السادسة وخمس دقائق مساء - KSA Sports 2 HD



موعد مباراة كأس مصر



الاتحاد السكندري ×المقاولون العرب- التاسعة مساء



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المصدر : ملاعب

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