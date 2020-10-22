مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 22 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرز منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي أبرزها مواجهة أرسنال ورابيد فيينا وميلان مع سيلتك وغيرها من المباريات الهامة.
مواعيد مباريات الدوري الأردني
شباب الأردن × سحاب - السادسة مساء - القناة الرياضية الأردنية
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
يونج بويز السويسري × روما الإيطالي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 4
رابيد فيينا النمساوي × أرسنال الإنجليزي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1
باير ليفركوزن الألماني × نيس الفرنسي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 5
نابولي الإيطالي × ألكمار الهولندي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6
سيلتك الاسكتلندي × ميلان الإيطالي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام الانجليزي × لاسك لينز النمساوي – العاشرة مساء - على قناة beIN Sports HD 2
مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم
أبها × الهلال – الرابعة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون × النصر – الرابعة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
الأهلي × الوحدة – السادسة وخمس دقائق مساء - KSA Sports 2 HD
موعد مباراة كأس مصر
الاتحاد السكندري ×المقاولون العرب- التاسعة مساء
المصدر : ملاعب
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة