الخميس 22-10-2020
الوكيل الاخباري

المملكة على موعد مع الأمطار الأسبوع القادم

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الأمن: فيديو تكسير المركبات قديم

بدء العمل بالتوقيت الشتوي الجمعة المقبل

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الخميس، 22-10-2020 11:57 ص

مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة

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الوكيل الإخباري _ تقام اليوم الخميس 22 – 10 – 2020، العديد من المباريات المهمة فى مختلف ملاعب العالم ضمن منافسات الموسم الكروى الجديد 2020-2021، أبرز منافسات الجولة الأولى من مرحلة المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي أبرزها مواجهة أرسنال ورابيد فيينا وميلان مع سيلتك وغيرها من المباريات الهامة.


مواعيد مباريات الدوري الأردني
شباب الأردن × سحاب - السادسة مساء - القناة الرياضية الأردنية
مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم

يونج بويز السويسري ×  روما الإيطالي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 4
رابيد فيينا النمساوي × أرسنال الإنجليزي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 1
باير ليفركوزن الألماني × نيس الفرنسي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 5
نابولي الإيطالي × ألكمار الهولندي – الثامنة إلا خمس دقائق مساء – على قناة beIN Sports HD 6
سيلتك الاسكتلندي × ميلان الإيطالي – العاشرة مساء – على قناة beIN Sports HD 1
توتنهام الانجليزي × لاسك لينز النمساوي – العاشرة مساء  - على قناة beIN Sports HD 2

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم

أبها × الهلال – الرابعة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
التعاون × النصر – الرابعة إلا ثلث عصرًا – على قناة KSA Sports 1 HD
الأهلي × الوحدة – السادسة وخمس دقائق مساء - KSA Sports 2 HD

موعد مباراة كأس مصر

الاتحاد السكندري ×المقاولون العرب- التاسعة مساء

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المصدر : ملاعب 

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